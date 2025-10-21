Więcej informacji o AEGISOLD
Informacje o cenie AEGISOLD
Tokenomika AEGISOLD
Prognoza cen AEGISOLD
Earn
Airdrop+
Aktualności
Blog
Learn
Tokenomika AEGISOLD (AEGISOLD)
Tokenomika i analiza cenowa AEGISOLD (AEGISOLD)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AEGISOLD (AEGISOLD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o AEGISOLD (AEGISOLD)
The first platform powered by Gnosis Al, delivers advanced asset predictions, robust crypto security, and empowers users with true Web3 autonomy.
Tokenomika AEGISOLD (AEGISOLD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki AEGISOLD (AEGISOLD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów AEGISOLD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów AEGISOLD.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszAEGISOLD tokenomikę, poznaj cenę tokena AEGISOLDna żywo!
Jak kupić AEGISOLD
Chcesz dodać AEGISOLD (AEGISOLD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AEGISOLD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny AEGISOLD (AEGISOLD)
Analiza historii ceny AEGISOLD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny AEGISOLD
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AEGISOLD? Nasza strona z prognozami cen AEGISOLD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności
Kup AEGISOLD (AEGISOLD)
Kwota
1 AEGISOLD = -- USD