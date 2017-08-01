Tokenomika Loopring (LRC) Odkryj kluczowe informacje o Loopring (LRC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Loopring (LRC) Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring's zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon. Oficjalna strona internetowa: https://loopring.org Biała księga: https://github.com/Loopring/protocols/blob/master/packages/loopring_v3/DESIGN.md Block Explorer: https://solscan.io/token/HCTVFTzHL21a1dPzKxAUeWwqbE8QMUyvgChFDL4XYoi1

Tokenomika i analiza cenowa Loopring (LRC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Loopring (LRC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 112.18M $ 112.18M $ 112.18M Całkowita podaż: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B Podaż w obiegu: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 112.74M $ 112.74M $ 112.74M Historyczne maksimum: $ 3.8371 $ 3.8371 $ 3.8371 Historyczne minimum: $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 Aktualna cena: $ 0.08206 $ 0.08206 $ 0.08206 Dowiedz się więcej o cenie Loopring (LRC)

Tokenomika Loopring (LRC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Loopring (LRC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LRC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LRC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLRC tokenomikę, poznaj cenę tokena LRCna żywo!

Historia ceny Loopring (LRC) Analiza historii ceny LRC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LRC już teraz!

Prognoza ceny LRC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LRC? Nasza strona z prognozami cen LRC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LRC już teraz!

