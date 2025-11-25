Tokenomika Swarm Network (TRUTH)

Tokenomika Swarm Network (TRUTH)

Odkryj kluczowe informacje o Swarm Network (TRUTH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:31:01 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Swarm Network (TRUTH)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Swarm Network (TRUTH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 10.00B
$ 10.00B
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 265.30M
$ 265.30M
Historyczne maksimum:
$ 0.05174
$ 0.05174
Historyczne minimum:
$ 0.010282833131671878
$ 0.010282833131671878
Aktualna cena:
$ 0.02653
$ 0.02653

Informacje o Swarm Network (TRUTH)

Swarm Network is the privacy-preserving oracle layer operated by AI. We unlock the 99% of valuable data that's currently inaccessible to Web3 by turning arbitrary private data into verifiable on-chain logic in real-time without exposing it.

Oficjalna strona internetowa:
https://swarmnetwork.ai/
Biała księga:
https://gitbook.swarmnetwork.ai/swarm

Tokenomika Swarm Network (TRUTH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Swarm Network (TRUTH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów TRUTH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRUTH.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTRUTH tokenomikę, poznaj cenę tokena TRUTHna żywo!

