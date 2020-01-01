Poznaj tokenomikę Carbon Protocol (SWTH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SWTH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Carbon Protocol (SWTH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SWTH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Carbon Protocol (SWTH) Odkryj kluczowe informacje o Carbon Protocol (SWTH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Carbon Protocol (SWTH) Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale. Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale. Oficjalna strona internetowa: https://scan.carbon.network/ Biała księga: https://guide.carbon.network/ Tokenomika i analiza cenowa Carbon Protocol (SWTH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Carbon Protocol (SWTH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Całkowita podaż: $ 2.16B $ 2.16B $ 2.16B Podaż w obiegu: $ 1.72B $ 1.72B $ 1.72B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Historyczne maksimum: $ 0.103084 $ 0.103084 $ 0.103084 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00077047 $ 0.00077047 $ 0.00077047 Dowiedz się więcej o cenie Carbon Protocol (SWTH) Tokenomika Carbon Protocol (SWTH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Carbon Protocol (SWTH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SWTH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SWTH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSWTH tokenomikę, poznaj cenę tokena SWTHna żywo! Prognoza ceny SWTH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SWTH? Nasza strona z prognozami cen SWTH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SWTH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.