Giełda MEXC / Cena krypto / c0x (CZRX) / Tokenomika / Tokenomika c0x (CZRX) Odkryj kluczowe informacje o c0x (CZRX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o c0x (CZRX) Compound protocol balance token Compound protocol balance token Oficjalna strona internetowa: https://compound.finance/ Tokenomika i analiza cenowa c0x (CZRX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla c0x (CZRX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 646.92K $ 646.92K $ 646.92K Całkowita podaż: $ 133.83M $ 133.83M $ 133.83M Podaż w obiegu: $ 133.83M $ 133.83M $ 133.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 646.92K $ 646.92K $ 646.92K Historyczne maksimum: $ 0.282705 $ 0.282705 $ 0.282705 Historyczne minimum: $ 0.00256919 $ 0.00256919 $ 0.00256919 Aktualna cena: $ 0.00483405 $ 0.00483405 $ 0.00483405 Dowiedz się więcej o cenie c0x (CZRX) Tokenomika c0x (CZRX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki c0x (CZRX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CZRX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CZRX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCZRX tokenomikę, poznaj cenę tokena CZRXna żywo! Prognoza ceny CZRX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CZRX? Nasza strona z prognozami cen CZRX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CZRX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.