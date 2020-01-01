Poznaj tokenomikę Bifrost (BFC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BFC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bifrost (BFC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BFC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Bifrost (BFC) Odkryj kluczowe informacje o Bifrost (BFC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Bifrost (BFC) Bifrost Token (BFC) is the currency of the DApps in the Bifrost Multichain Ecosystem. Developers pay BFC for using the multichain middleware to develop and operate their DApps. Oficjalna strona internetowa: https://www.bifrostnetwork.com/ Biała księga: https://thebifrost.io/static/Bifrost_WP_Eng.pdf Tokenomika i analiza cenowa Bifrost (BFC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bifrost (BFC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 52.47M Całkowita podaż: $ 2.37B Podaż w obiegu: $ 1.39B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 89.33M Historyczne maksimum: $ 0.778815 Historyczne minimum: $ 0.01634183 Aktualna cena: $ 0.03771644 Tokenomika Bifrost (BFC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bifrost (BFC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BFC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BFC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.