Giełda MEXC / Cena krypto / BEFE (BEFE) / Tokenomika / Tokenomika BEFE (BEFE) Odkryj kluczowe informacje o BEFE (BEFE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BEFE (BEFE) The funniest and most meme-worthy crypto ever! The doggy & frog coins had their moment, but now it’s BEFE’s turn to shine and become the ultimate meme king. The funniest and most meme-worthy crypto ever! The doggy & frog coins had their moment, but now it’s BEFE’s turn to shine and become the ultimate meme king. Oficjalna strona internetowa: https://befetoken.com Kup BEFE teraz! Tokenomika i analiza cenowa BEFE (BEFE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BEFE (BEFE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 959.74K $ 959.74K $ 959.74K Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 94.33B $ 94.33B $ 94.33B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Historyczne maksimum: $ 0.00112818 $ 0.00112818 $ 0.00112818 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BEFE (BEFE) Tokenomika BEFE (BEFE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BEFE (BEFE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BEFE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BEFE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBEFE tokenomikę, poznaj cenę tokena BEFEna żywo! Prognoza ceny BEFE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BEFE? Nasza strona z prognozami cen BEFE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BEFE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.