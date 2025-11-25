Tokenomika Beets (BEETS)

Tokenomika Beets (BEETS)

Odkryj kluczowe informacje o Beets (BEETS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Tokenomika i analiza cenowa Beets (BEETS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Beets (BEETS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.73M
$ 1.73M
Całkowita podaż:
$ 243.56M
$ 243.56M
Podaż w obiegu:
$ 177.93M
$ 177.93M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.37M
$ 2.37M
Historyczne maksimum:
$ 0.084976
$ 0.084976
Historyczne minimum:
$ 0.00883658
$ 0.00883658
Aktualna cena:
$ 0.00974284
$ 0.00974284

Informacje o Beets (BEETS)

Oficjalna strona internetowa:
https://beets.fi

Tokenomika Beets (BEETS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Beets (BEETS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BEETS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BEETS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBEETS tokenomikę, poznaj cenę tokena BEETSna żywo!

Prognoza ceny BEETS

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BEETS? Nasza strona z prognozami cen BEETS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

