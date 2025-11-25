Poznaj tokenomikę Babel (BABEL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABEL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Babel (BABEL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABEL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!