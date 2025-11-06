Informacje o cenie Babel (BABEL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.32% Zmiana ceny (1D) -5.97% Zmiana ceny (7D) -30.92% Zmiana ceny (7D) -30.92%

Aktualna cena Babel (BABEL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BABEL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BABEL w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BABEL zmieniły się o +0.32% w ciągu ostatniej godziny, o -5.97% w ciągu 24 godzin i o -30.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Babel (BABEL)

Kapitalizacja rynkowa $ 70.71K$ 70.71K $ 70.71K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 70.71K$ 70.71K $ 70.71K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Babel wynosi $ 70.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BABEL w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 70.71K.