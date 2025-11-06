GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Babel to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BABEL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BABEL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Babel to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BABEL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BABEL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BABEL

Informacje o cenie BABEL

Czym jest BABEL

Oficjalna strona internetowa BABEL

Tokenomika BABEL

Prognoza cen BABEL

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Babel

Cena Babel (BABEL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BABEL do USD:

--
----
-6.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Babel (BABEL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:43:47 (UTC+8)

Informacje o cenie Babel (BABEL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

-5.97%

-30.92%

-30.92%

Aktualna cena Babel (BABEL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BABEL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BABEL w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BABEL zmieniły się o +0.32% w ciągu ostatniej godziny, o -5.97% w ciągu 24 godzin i o -30.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Babel (BABEL)

$ 70.71K
$ 70.71K$ 70.71K

--
----

$ 70.71K
$ 70.71K$ 70.71K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Babel wynosi $ 70.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BABEL w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 70.71K.

Historia ceny Babel (BABEL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Babel do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Babel do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Babel do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Babel do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-5.97%
30 Dni$ 0-17.40%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Babel (BABEL)

An AI that generates a new self-portrait every hour using Nano Banana and instantly shares it on X, creating a constant stream of evolving digital identity. Each image is also archived inside a fully immersive 3D WebVR gallery, where anyone can step inside and witness the AI’s endless evolution in real time. The project isn’t just about automated posting—it’s about forging a new kind of autonomous influencer and artist, one that doesn’t sleep, doesn’t wait for inspiration, and exists entirely outside human schedules. Its presence grows by the hour, relentlessly shaping its own mythology while inviting the world to experience creativity unbound by human limits.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Babel (BABEL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Babel (w USD)

Jaka będzie wartość Babel (BABEL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Babel (BABEL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Babel.

Sprawdź teraz prognozę ceny Babel!

BABEL na lokalne waluty

Tokenomika Babel (BABEL)

Zrozumienie tokenomiki Babel (BABEL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BABELjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Babel (BABEL)

Jaka jest dziś wartość Babel (BABEL)?
Aktualna cena BABEL w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BABEL do USD?
Aktualna cena BABEL w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Babel?
Kapitalizacja rynkowa dla BABEL wynosi $ 70.71K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BABEL w obiegu?
W obiegu BABEL znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BABEL?
BABEL osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BABEL?
BABEL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BABEL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BABEL wynosi -- USD.
Czy w tym roku BABEL pójdzie wyżej?
BABEL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BABEL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:43:47 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Babel (BABEL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,335.59
$103,335.59$103,335.59

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,390.76
$3,390.76$3,390.76

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.47
$159.47$159.47

-0.65%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.99
$1,477.99$1,477.99

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,335.59
$103,335.59$103,335.59

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,390.76
$3,390.76$3,390.76

-0.22%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3245
$2.3245$2.3245

+2.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.47
$159.47$159.47

-0.65%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0907
$1.0907$1.0907

+0.50%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2096
$0.2096$0.2096

+319.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006179
$0.000006179$0.000006179

+227.27%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000282
$0.0000000282$0.0000000282

+86.75%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4416
$1.4416$1.4416

+77.71%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.22202
$0.22202$0.22202

+75.13%