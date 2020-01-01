Poznaj tokenomikę Austin Capitals (AUX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AUX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Austin Capitals (AUX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AUX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Austin Capitals (AUX) / Tokenomika / Tokenomika Austin Capitals (AUX) Odkryj kluczowe informacje o Austin Capitals (AUX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Austin Capitals (AUX) Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies Oficjalna strona internetowa: https://austintoken.live/ Kup AUX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Austin Capitals (AUX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Austin Capitals (AUX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.60M $ 41.60M $ 41.60M Całkowita podaż: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M Podaż w obiegu: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.60M $ 41.60M $ 41.60M Historyczne maksimum: $ 4.38 $ 4.38 $ 4.38 Historyczne minimum: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Aktualna cena: $ 4.25 $ 4.25 $ 4.25 Dowiedz się więcej o cenie Austin Capitals (AUX) Tokenomika Austin Capitals (AUX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Austin Capitals (AUX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AUX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AUX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAUX tokenomikę, poznaj cenę tokena AUXna żywo! Prognoza ceny AUX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AUX? Nasza strona z prognozami cen AUX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AUX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.