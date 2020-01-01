Tokenomika Ampleforth (AMPL)

Odkryj kluczowe informacje o Ampleforth (AMPL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Ampleforth (AMPL)

Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money.

The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.ampleforth.org/
Biała księga:
https://drive.google.com/file/d/1I-NmSnQ6E7wY1nyouuf-GuDdJWNCnJWl/view

Tokenomika i analiza cenowa Ampleforth (AMPL)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ampleforth (AMPL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 22.49M
Całkowita podaż:
$ 21.58M
Podaż w obiegu:
$ 20.08M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 24.17M
Historyczne maksimum:
$ 4.07
Historyczne minimum:
$ 0.155869
Aktualna cena:
$ 1.12
Tokenomika Ampleforth (AMPL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Ampleforth (AMPL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów AMPL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów AMPL.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszAMPL tokenomikę, poznaj cenę tokena AMPLna żywo!

Prognoza ceny AMPL

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AMPL? Nasza strona z prognozami cen AMPL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.