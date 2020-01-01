Poznaj tokenomikę Agenius (AGNS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AGNS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Agenius (AGNS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AGNS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Agenius (AGNS) / Tokenomika / Tokenomika Agenius (AGNS) Odkryj kluczowe informacje o Agenius (AGNS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Agenius (AGNS) Madness.fun is a next-generation launchpad that turns viral ideas into fully fledged meme-coin ecosystems in minutes. Powered by in-house AI, the platform automates everything from token creation to post-launch growth tools, letting creators focus on community while the tech handles the heavy lifting. Designed for simplicity and scale, Madness.fun aims to make launching and nurturing a token as easy-and as fun-as sharing a meme. Oficjalna strona internetowa: https://madness.fun/ Biała księga: https://madness.fun/docs Kup AGNS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Agenius (AGNS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Agenius (AGNS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 43.34K $ 43.34K $ 43.34K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 45.62K $ 45.62K $ 45.62K Historyczne maksimum: $ 0.00296248 $ 0.00296248 $ 0.00296248 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Agenius (AGNS) Tokenomika Agenius (AGNS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Agenius (AGNS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AGNS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AGNS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAGNS tokenomikę, poznaj cenę tokena AGNSna żywo! Prognoza ceny AGNS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AGNS? Nasza strona z prognozami cen AGNS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AGNS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.