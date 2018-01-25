Tokenomika Zilliqa (ZIL) Odkryj kluczowe informacje o Zilliqa (ZIL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Zilliqa (ZIL) Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management. Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management. Oficjalna strona internetowa: https://www.zilliqa.com/ Biała księga: https://docs.zilliqa.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://viewblock.io/zilliqa Kup ZIL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Zilliqa (ZIL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zilliqa (ZIL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 205.53M $ 205.53M $ 205.53M Całkowita podaż: $ 20.22B $ 20.22B $ 20.22B Podaż w obiegu: $ 19.54B $ 19.54B $ 19.54B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 220.92M $ 220.92M $ 220.92M Historyczne maksimum: $ 0.2564746 $ 0.2564746 $ 0.2564746 Historyczne minimum: $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 Aktualna cena: $ 0.01052 $ 0.01052 $ 0.01052 Dowiedz się więcej o cenie Zilliqa (ZIL)

Tokenomika Zilliqa (ZIL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zilliqa (ZIL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZIL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZIL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZIL tokenomikę, poznaj cenę tokena ZILna żywo!

Historia ceny Zilliqa (ZIL) Analiza historii ceny ZIL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZIL już teraz!

Prognoza ceny ZIL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZIL? Nasza strona z prognozami cen ZIL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZIL już teraz!

