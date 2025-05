ZIL

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

NazwaZIL

PozycjaNo.183

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.10%

Podaż w obiegu19,562,987,327.334408

Maksymalna podaż21,000,000,000

Całkowita podaż20,245,942,753.044407

Wskaźnik obrotu0.9315%

Data wydania2018-01-25 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.0081 USDT

Historyczne maksimum0.25629331,2021-05-06

Najniższa cena0.00247720674605,2020-03-13

Publiczny blockchainZIL

