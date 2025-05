ZEC

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

NazwaZEC

PozycjaNo.84

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0002%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)483.21%

Podaż w obiegu16,647,312.62835043

Maksymalna podaż21,000,000

Całkowita podaż16,717,818.87835043

Wskaźnik obrotu0.7927%

Data wydania2016-10-01 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum5941.7998046875,2016-10-29

Najniższa cena15.96914388442235,2024-07-05

Publiczny blockchainZEC

Sektor

Media społecznościowe

