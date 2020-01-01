Tokenomika YOLO (YOLO) Odkryj kluczowe informacje o YOLO (YOLO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o YOLO (YOLO) Born from the recognition that joy is an essential element missing in the cryptocurrency space, YOLO Token endeavors to redefine the digital currency experience. The YOLO NFT Marketplace introduces a revolutionary platform where memes become unique digital artifacts, offering users an engaging intersection of humor and cutting-edge blockchain technology. Born from the recognition that joy is an essential element missing in the cryptocurrency space, YOLO Token endeavors to redefine the digital currency experience. The YOLO NFT Marketplace introduces a revolutionary platform where memes become unique digital artifacts, offering users an engaging intersection of humor and cutting-edge blockchain technology. Oficjalna strona internetowa: https://yolomeme.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xff61F59f1591b32D08414AcAC4454cf7096B67EA Kup YOLO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa YOLO (YOLO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla YOLO (YOLO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 92.23K $ 92.23K $ 92.23K Historyczne maksimum: $ 0.00004394 $ 0.00004394 $ 0.00004394 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000000009223 $ 0.000000009223 $ 0.000000009223 Dowiedz się więcej o cenie YOLO (YOLO)

Tokenomika YOLO (YOLO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki YOLO (YOLO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YOLO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YOLO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYOLO tokenomikę, poznaj cenę tokena YOLOna żywo!

Jak kupić YOLO Chcesz dodać YOLO (YOLO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu YOLO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować YOLO na MEXC już teraz!

Historia ceny YOLO (YOLO) Analiza historii ceny YOLO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny YOLO już teraz!

Prognoza ceny YOLO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YOLO? Nasza strona z prognozami cen YOLO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YOLO już teraz!

