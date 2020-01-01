Tokenomika YAY Network (YAY) Odkryj kluczowe informacje o YAY Network (YAY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o YAY Network (YAY) YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas. Oficjalna strona internetowa: https://yay.network/ Biała księga: https://www.yay.games/docs/YAY_deck.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x524df384bffb18c0c8f3f43d012011f8f9795579 Kup YAY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa YAY Network (YAY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla YAY Network (YAY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 317.12K $ 317.12K $ 317.12K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 687.75M $ 687.75M $ 687.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 461.10K $ 461.10K $ 461.10K Historyczne maksimum: $ 0.088 $ 0.088 $ 0.088 Historyczne minimum: $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 Aktualna cena: $ 0.0004611 $ 0.0004611 $ 0.0004611 Dowiedz się więcej o cenie YAY Network (YAY)

Tokenomika YAY Network (YAY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki YAY Network (YAY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YAY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YAY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYAY tokenomikę, poznaj cenę tokena YAYna żywo!

Jak kupić YAY Chcesz dodać YAY Network (YAY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu YAY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować YAY na MEXC już teraz!

Historia ceny YAY Network (YAY) Analiza historii ceny YAY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny YAY już teraz!

Prognoza ceny YAY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YAY? Nasza strona z prognozami cen YAY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YAY już teraz!

