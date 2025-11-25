Tokenomika Daystarter (DST)

Odkryj kluczowe informacje o Daystarter (DST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:15:02 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Daystarter (DST)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Daystarter (DST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
--
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
--
--
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 77.38M
$ 77.38M
Historyczne maksimum:
$ 0.36386
$ 0.36386
Historyczne minimum:
$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201
Aktualna cena:
$ 0.07738
$ 0.07738

Informacje o Daystarter (DST)

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Oficjalna strona internetowa:
https://daystarter.life/
Biała księga:
https://doc.daystarter.life/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xe3a46b2bc1d83c731d58cab765d3b45bce789095

Tokenomika Daystarter (DST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Daystarter (DST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów DST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów DST.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumiesz DST tokenomikę, poznaj cenę tokena DST na żywo!

Jak kupić DST

Chcesz dodać Daystarter (DST) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DST, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Daystarter (DST)

Analiza historii ceny DST pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny DST

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DST? Nasza strona z prognozami cen DST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?


Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

