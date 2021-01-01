Tokenomika Symbol (XYM) Odkryj kluczowe informacje o Symbol (XYM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Symbol (XYM) Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++. Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++. Oficjalna strona internetowa: https://docs.symbol.dev/ Biała księga: https://symbol.github.io/symbol-technicalref/main.pdf Block Explorer: https://symbol.fyi/ Kup XYM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Symbol (XYM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Symbol (XYM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 36.26M $ 36.26M $ 36.26M Całkowita podaż: $ 8.48B $ 8.48B $ 8.48B Podaż w obiegu: $ 6.18B $ 6.18B $ 6.18B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 52.78M $ 52.78M $ 52.78M Historyczne maksimum: $ 0.08816 $ 0.08816 $ 0.08816 Historyczne minimum: $ 0.006074691878165836 $ 0.006074691878165836 $ 0.006074691878165836 Aktualna cena: $ 0.005865 $ 0.005865 $ 0.005865 Dowiedz się więcej o cenie Symbol (XYM)

Tokenomika Symbol (XYM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Symbol (XYM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XYM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XYM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXYM tokenomikę, poznaj cenę tokena XYMna żywo!

Jak kupić XYM Chcesz dodać Symbol (XYM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XYM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować XYM na MEXC już teraz!

Historia ceny Symbol (XYM) Analiza historii ceny XYM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XYM już teraz!

Prognoza ceny XYM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XYM? Nasza strona z prognozami cen XYM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XYM już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!