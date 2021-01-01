Tokenomika Symbol (XYM)

Tokenomika Symbol (XYM)

Odkryj kluczowe informacje o Symbol (XYM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Symbol (XYM)

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

Oficjalna strona internetowa:
https://docs.symbol.dev/
Biała księga:
https://symbol.github.io/symbol-technicalref/main.pdf
Block Explorer:
https://symbol.fyi/

Tokenomika i analiza cenowa Symbol (XYM)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Symbol (XYM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 36.26M
Całkowita podaż:
$ 8.48B
Podaż w obiegu:
$ 6.18B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 52.78M
Historyczne maksimum:
$ 0.08816
Historyczne minimum:
$ 0.006074691878165836
Aktualna cena:
$ 0.005865
Tokenomika Symbol (XYM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Symbol (XYM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów XYM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów XYM.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszXYM tokenomikę, poznaj cenę tokena XYMna żywo!

Jak kupić XYM

Chcesz dodać Symbol (XYM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XYM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Symbol (XYM)

Analiza historii ceny XYM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny XYM

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XYM? Nasza strona z prognozami cen XYM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.