XYM

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

NazwaXYM

PozycjaNo.550

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.01%

Podaż w obiegu6,154,025,393.046077

Maksymalna podaż8,999,999,999

Całkowita podaż8,446,294,904.91743

Wskaźnik obrotu0.6837%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.77148755,2021-03-21

Najniższa cena0.007325086801908242,2025-05-30

Publiczny blockchainXYM

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.