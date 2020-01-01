Tokenomika Venus (XVS) Odkryj kluczowe informacje o Venus (XVS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Venus (XVS) Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC). Oficjalna strona internetowa: https://venus.io/ Biała księga: https://github.com/VenusProtocol/venus-protocol-documentation/tree/main/whitepapers Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcf6bb5389c92bdda8a3747ddb454cb7a64626c63

Tokenomika i analiza cenowa Venus (XVS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Venus (XVS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 99.83M Całkowita podaż: $ 30.00M Podaż w obiegu: $ 16.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 182.94M Historyczne maksimum: $ 148 Historyczne minimum: $ 2.07012692 Aktualna cena: $ 6.098

Tokenomika Venus (XVS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Venus (XVS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XVS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XVS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić XVS Chcesz dodać Venus (XVS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XVS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Venus (XVS) Analiza historii ceny XVS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XVS już teraz!

Prognoza ceny XVS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XVS? Nasza strona z prognozami cen XVS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XVS już teraz!

