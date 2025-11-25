Tokenomika Uranium.io (XU3O8)
Informacje o Uranium.io (XU3O8)
Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.
Tokenomika Uranium.io (XU3O8): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Uranium.io (XU3O8) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów XU3O8, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów XU3O8.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszXU3O8 tokenomikę, poznaj cenę tokena XU3O8na żywo!
Historia ceny Uranium.io (XU3O8)
Analiza historii ceny XU3O8 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
