GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Uranium.io to 4.93 USD. Śledź aktualizacje cen XU3O8 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XU3O8 łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Uranium.io to 4.93 USD. Śledź aktualizacje cen XU3O8 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XU3O8 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XU3O8

Informacje o cenie XU3O8

Czym jest XU3O8

Biała księga XU3O8

Oficjalna strona internetowa XU3O8

Tokenomika XU3O8

Prognoza cen XU3O8

Historia XU3O8

Przewodnik zakupowy XU3O8

Przelicznik XU3O8-fiat

XU3O8 na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Uranium.io

Cena Uranium.io(XU3O8)

Aktualna cena 1 XU3O8 do USD:

$4.93
$4.93$4.93
-0.80%1D
USD
Uranium.io (XU3O8) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:54:48 (UTC+8)

Informacje o cenie Uranium.io (XU3O8) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 4.92
$ 4.92$ 4.92
Minimum 24h
$ 4.986
$ 4.986$ 4.986
Maksimum 24h

$ 4.92
$ 4.92$ 4.92

$ 4.986
$ 4.986$ 4.986

--
----

--
----

-0.03%

-0.80%

-2.63%

-2.63%

Aktualna cena Uranium.io (XU3O8) wynosi $ 4.93. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XU3O8 wahał się między $ 4.92 a $ 4.986, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XU3O8 w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XU3O8 zmieniły się o -0.03% w ciągu ostatniej godziny, o -0.80% w ciągu 24 godzin i o -2.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Uranium.io (XU3O8)

--
----

$ 182.01K
$ 182.01K$ 182.01K

$ 788.80M
$ 788.80M$ 788.80M

--
----

160,000,038
160,000,038 160,000,038

ETHERLINK

Obecna kapitalizacja rynkowa Uranium.io wynosi --, przy $ 182.01K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XU3O8 w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 160000038. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 788.80M.

Historia ceny Uranium.io (XU3O8) – USD

Śledź zmiany ceny Uranium.io dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.03976-0.80%
30 Dni$ -0.112-2.23%
60 dni$ +0.167+3.50%
90 dni$ +0.434+9.65%
Dzisiejsza zmiana ceny Uranium.io

DziśXU3O8 odnotował zmianę $ -0.03976 (-0.80%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Uranium.io

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.112 (-2.23%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Uranium.io

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę XU3O8 o $ +0.167(+3.50%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Uranium.io

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.434 (+9.65%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Uranium.io (XU3O8)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Uranium.io.

Co to jest Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Uranium.io jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Uranium.io. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu XU3O8, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Uranium.io na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Uranium.io będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Uranium.io (w USD)

Jaka będzie wartość Uranium.io (XU3O8) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Uranium.io (XU3O8) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Uranium.io.

Sprawdź teraz prognozę ceny Uranium.io!

Tokenomika Uranium.io (XU3O8)

Zrozumienie tokenomiki Uranium.io (XU3O8) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XU3O8już teraz!

Jak kupić Uranium.io (XU3O8)

Szukasz jak kupić Uranium.io? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Uranium.io na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

XU3O8 na lokalne waluty

1 Uranium.io(XU3O8) do VND
129,732.95
1 Uranium.io(XU3O8) do AUD
A$7.5429
1 Uranium.io(XU3O8) do GBP
3.7468
1 Uranium.io(XU3O8) do EUR
4.2398
1 Uranium.io(XU3O8) do USD
$4.93
1 Uranium.io(XU3O8) do MYR
RM20.6074
1 Uranium.io(XU3O8) do TRY
207.553
1 Uranium.io(XU3O8) do JPY
¥754.29
1 Uranium.io(XU3O8) do ARS
ARS$7,155.2541
1 Uranium.io(XU3O8) do RUB
401.0062
1 Uranium.io(XU3O8) do INR
436.9459
1 Uranium.io(XU3O8) do IDR
Rp82,166.6338
1 Uranium.io(XU3O8) do PHP
290.1305
1 Uranium.io(XU3O8) do EGP
￡E.233.7313
1 Uranium.io(XU3O8) do BRL
R$26.4248
1 Uranium.io(XU3O8) do CAD
C$6.9513
1 Uranium.io(XU3O8) do BDT
600.7698
1 Uranium.io(XU3O8) do NGN
7,113.99
1 Uranium.io(XU3O8) do COP
$18,961.5195
1 Uranium.io(XU3O8) do ZAR
R.85.7327
1 Uranium.io(XU3O8) do UAH
207.3558
1 Uranium.io(XU3O8) do TZS
T.Sh.12,113.01
1 Uranium.io(XU3O8) do VES
Bs1,099.39
1 Uranium.io(XU3O8) do CLP
$4,653.92
1 Uranium.io(XU3O8) do PKR
Rs1,393.4152
1 Uranium.io(XU3O8) do KZT
2,589.2853
1 Uranium.io(XU3O8) do THB
฿159.9785
1 Uranium.io(XU3O8) do TWD
NT$152.5342
1 Uranium.io(XU3O8) do AED
د.إ18.0931
1 Uranium.io(XU3O8) do CHF
Fr3.944
1 Uranium.io(XU3O8) do HKD
HK$38.3061
1 Uranium.io(XU3O8) do AMD
֏1,885.9715
1 Uranium.io(XU3O8) do MAD
.د.م45.8983
1 Uranium.io(XU3O8) do MXN
$91.698
1 Uranium.io(XU3O8) do SAR
ريال18.4875
1 Uranium.io(XU3O8) do ETB
Br755.8676
1 Uranium.io(XU3O8) do KES
KSh637.1532
1 Uranium.io(XU3O8) do JOD
د.أ3.49537
1 Uranium.io(XU3O8) do PLN
18.1917
1 Uranium.io(XU3O8) do RON
лв21.7413
1 Uranium.io(XU3O8) do SEK
kr47.0815
1 Uranium.io(XU3O8) do BGN
лв8.381
1 Uranium.io(XU3O8) do HUF
Ft1,657.6632
1 Uranium.io(XU3O8) do CZK
104.4174
1 Uranium.io(XU3O8) do KWD
د.ك1.51351
1 Uranium.io(XU3O8) do ILS
16.0225
1 Uranium.io(XU3O8) do BOB
Bs34.017
1 Uranium.io(XU3O8) do AZN
8.381
1 Uranium.io(XU3O8) do TJS
SM45.6025
1 Uranium.io(XU3O8) do GEL
13.3603
1 Uranium.io(XU3O8) do AOA
Kz4,514.6475
1 Uranium.io(XU3O8) do BHD
.د.ب1.85368
1 Uranium.io(XU3O8) do BMD
$4.93
1 Uranium.io(XU3O8) do DKK
kr31.9464
1 Uranium.io(XU3O8) do HNL
L129.9548
1 Uranium.io(XU3O8) do MUR
226.8786
1 Uranium.io(XU3O8) do NAD
$85.782
1 Uranium.io(XU3O8) do NOK
kr50.286
1 Uranium.io(XU3O8) do NZD
$8.6768
1 Uranium.io(XU3O8) do PAB
B/.4.93
1 Uranium.io(XU3O8) do PGK
K20.9525
1 Uranium.io(XU3O8) do QAR
ر.ق17.9452
1 Uranium.io(XU3O8) do RSD
дин.502.2684
1 Uranium.io(XU3O8) do UZS
soʻm58,690.4668
1 Uranium.io(XU3O8) do ALL
L414.3172
1 Uranium.io(XU3O8) do ANG
ƒ8.8247
1 Uranium.io(XU3O8) do AWG
ƒ8.874
1 Uranium.io(XU3O8) do BBD
$9.86
1 Uranium.io(XU3O8) do BAM
KM8.381
1 Uranium.io(XU3O8) do BIF
Fr14,538.57
1 Uranium.io(XU3O8) do BND
$6.409
1 Uranium.io(XU3O8) do BSD
$4.93
1 Uranium.io(XU3O8) do JMD
$793.4835
1 Uranium.io(XU3O8) do KHR
19,799.1758
1 Uranium.io(XU3O8) do KMF
Fr2,100.18
1 Uranium.io(XU3O8) do LAK
107,173.9109
1 Uranium.io(XU3O8) do LKR
රු1,501.6287
1 Uranium.io(XU3O8) do MDL
L84.0565
1 Uranium.io(XU3O8) do MGA
Ar22,207.185
1 Uranium.io(XU3O8) do MOP
P39.44
1 Uranium.io(XU3O8) do MVR
75.922
1 Uranium.io(XU3O8) do MWK
MK8,559.0223
1 Uranium.io(XU3O8) do MZN
MT315.2735
1 Uranium.io(XU3O8) do NPR
रु699.7642
1 Uranium.io(XU3O8) do PYG
34,963.56
1 Uranium.io(XU3O8) do RWF
Fr7,163.29
1 Uranium.io(XU3O8) do SBD
$40.5246
1 Uranium.io(XU3O8) do SCR
67.5903
1 Uranium.io(XU3O8) do SRD
$190.0515
1 Uranium.io(XU3O8) do SVC
$43.0882
1 Uranium.io(XU3O8) do SZL
L86.0778
1 Uranium.io(XU3O8) do TMT
m17.255
1 Uranium.io(XU3O8) do TND
د.ت14.60759
1 Uranium.io(XU3O8) do TTD
$33.3761
1 Uranium.io(XU3O8) do UGX
Sh17,235.28
1 Uranium.io(XU3O8) do XAF
Fr2,810.1
1 Uranium.io(XU3O8) do XCD
$13.311
1 Uranium.io(XU3O8) do XOF
Fr2,810.1
1 Uranium.io(XU3O8) do XPF
Fr507.79
1 Uranium.io(XU3O8) do BWP
P66.5057
1 Uranium.io(XU3O8) do BZD
$9.9093
1 Uranium.io(XU3O8) do CVE
$473.8223
1 Uranium.io(XU3O8) do DJF
Fr872.61
1 Uranium.io(XU3O8) do DOP
$316.4074
1 Uranium.io(XU3O8) do DZD
د.ج644.6961
1 Uranium.io(XU3O8) do FJD
$11.2404
1 Uranium.io(XU3O8) do GNF
Fr42,866.35
1 Uranium.io(XU3O8) do GTQ
Q37.7638
1 Uranium.io(XU3O8) do GYD
$1,031.1588
1 Uranium.io(XU3O8) do ISK
kr626.11

Zasoby Uranium.io

Aby lepiej zrozumieć Uranium.io, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Uranium.io
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Uranium.io

Jaka jest dziś wartość Uranium.io (XU3O8)?
Aktualna cena XU3O8 w USD wynosi 4.93USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XU3O8 do USD?
Aktualna cena XU3O8 w USD wynosi $ 4.93. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Uranium.io?
Kapitalizacja rynkowa dla XU3O8 wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XU3O8 w obiegu?
W obiegu XU3O8 znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XU3O8?
XU3O8 osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XU3O8?
XU3O8 zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu XU3O8?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XU3O8 wynosi $ 182.01K USD.
Czy w tym roku XU3O8 pójdzie wyżej?
XU3O8 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XU3O8, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:54:48 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Uranium.io (XU3O8)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator XU3O8 do USD

Kwota

XU3O8
XU3O8
USD
USD

1 XU3O8 = 4.93 USD

Handluj XU3O8

XU3O8/USDT
$4.93
$4.93$4.93
-0.80%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,456.09
$103,456.09$103,456.09

-0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,423.07
$3,423.07$3,423.07

+0.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.75
$161.75$161.75

+0.76%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,456.09
$103,456.09$103,456.09

-0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,423.07
$3,423.07$3,423.07

+0.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.75
$161.75$161.75

+0.76%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3765
$2.3765$2.3765

+4.39%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1196
$1.1196$1.1196

+3.16%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03584
$0.03584$0.03584

+43.36%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00419
$0.00419$0.00419

-44.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011051
$0.000011051$0.000011051

+485.32%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000644
$0.0000000644$0.0000000644

+326.49%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1993
$0.1993$0.1993

+298.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4468
$1.4468$1.4468

+78.35%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01777
$0.01777$0.01777

+42.16%