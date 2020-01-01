Tokenomika Neurai (XNA) Odkryj kluczowe informacje o Neurai (XNA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Neurai (XNA) Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets. Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets. Oficjalna strona internetowa: https://neurai.org Block Explorer: https://neuraiexplorer.com Kup XNA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Neurai (XNA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Neurai (XNA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Całkowita podaż: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Podaż w obiegu: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Historyczne maksimum: $ 0.00754 $ 0.00754 $ 0.00754 Historyczne minimum: $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 Aktualna cena: $ 0.0001337 $ 0.0001337 $ 0.0001337 Dowiedz się więcej o cenie Neurai (XNA)

Tokenomika Neurai (XNA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Neurai (XNA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XNA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XNA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXNA tokenomikę, poznaj cenę tokena XNAna żywo!

Jak kupić XNA Chcesz dodać Neurai (XNA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XNA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować XNA na MEXC już teraz!

Historia ceny Neurai (XNA) Analiza historii ceny XNA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XNA już teraz!

Prognoza ceny XNA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XNA? Nasza strona z prognozami cen XNA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XNA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!