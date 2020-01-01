Tokenomika WeatherXM (WXM) Odkryj kluczowe informacje o WeatherXM (WXM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o WeatherXM (WXM) WeatherXM is a community powered weather network, that rewards weather station owners and provides accurate weather services to individuals, businesses and research organizations. WeatherXM is a community powered weather network, that rewards weather station owners and provides accurate weather services to individuals, businesses and research organizations. Oficjalna strona internetowa: https://weatherxm.network Biała księga: https://weatherxm.network/docs/association.html Block Explorer: https://solscan.io/token/wxmJYe17a2oGJZJ1wDe6ZyRKUKmrLj2pJsavEdTVhPP Kup WXM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa WeatherXM (WXM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WeatherXM (WXM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.40M $ 11.40M $ 11.40M Historyczne maksimum: $ 2.158 $ 2.158 $ 2.158 Historyczne minimum: $ 0.08171287536885458 $ 0.08171287536885458 $ 0.08171287536885458 Aktualna cena: $ 0.114 $ 0.114 $ 0.114 Dowiedz się więcej o cenie WeatherXM (WXM)

Tokenomika WeatherXM (WXM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WeatherXM (WXM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WXM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WXM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWXM tokenomikę, poznaj cenę tokena WXMna żywo!

Jak kupić WXM Chcesz dodać WeatherXM (WXM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WXM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WXM na MEXC już teraz!

Historia ceny WeatherXM (WXM) Analiza historii ceny WXM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WXM już teraz!

Prognoza ceny WXM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WXM? Nasza strona z prognozami cen WXM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WXM już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!