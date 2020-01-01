Tokenomika WSPN (WUSD) Odkryj kluczowe informacje o WSPN (WUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o WSPN (WUSD) Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios. Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios. Oficjalna strona internetowa: https://wspn.io/ Biała księga: https://wspn.io/Documents/Whitepaper%20for%20WSPN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7Cd017ca5ddb86861FA983a34b5F495C6F898c41 Kup WUSD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa WSPN (WUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WSPN (WUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.51M $ 4.51M $ 4.51M Całkowita podaż: $ 4.51M $ 4.51M $ 4.51M Podaż w obiegu: $ 4.51M $ 4.51M $ 4.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.51M $ 4.51M $ 4.51M Historyczne maksimum: $ 1.122 $ 1.122 $ 1.122 Historyczne minimum: $ 0.9193743352790505 $ 0.9193743352790505 $ 0.9193743352790505 Aktualna cena: $ 1 $ 1 $ 1 Dowiedz się więcej o cenie WSPN (WUSD)

Tokenomika WSPN (WUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WSPN (WUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena WUSDna żywo!

Jak kupić WUSD Chcesz dodać WSPN (WUSD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WUSD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WUSD na MEXC już teraz!

Historia ceny WSPN (WUSD) Analiza historii ceny WUSD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WUSD już teraz!

Prognoza ceny WUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WUSD? Nasza strona z prognozami cen WUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WUSD już teraz!

