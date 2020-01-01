Tokenomika swarms (SWARMS) Odkryj kluczowe informacje o swarms (SWARMS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o swarms (SWARMS) Swarms aims to be the definitive and most reliable multi-agent LLM framework, offering developers the tools to automate business operations effortlessly. It provides a vast array of swarm architectures, seamless third-party integration, and unparalleled ease of use. With Swarms, developers can orchestrate intelligent, scalable agent ecosystems that can automate complex business processes. Oficjalna strona internetowa: https://swarms.world/ Biała księga: https://docs.swarms.world/en/latest/ Block Explorer: https://solscan.io/token/74SBV4zDXxTRgv1pEMoECskKBkZHc2yGPnc7GYVepump

Tokenomika i analiza cenowa swarms (SWARMS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla swarms (SWARMS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.46M $ 18.46M $ 18.46M Całkowita podaż: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Podaż w obiegu: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.46M $ 18.46M $ 18.46M Historyczne maksimum: $ 0.623 $ 0.623 $ 0.623 Historyczne minimum: $ 0.000251863741262176 $ 0.000251863741262176 $ 0.000251863741262176 Aktualna cena: $ 0.01846 $ 0.01846 $ 0.01846 Dowiedz się więcej o cenie swarms (SWARMS)

Tokenomika swarms (SWARMS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki swarms (SWARMS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SWARMS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SWARMS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSWARMS tokenomikę, poznaj cenę tokena SWARMSna żywo!

