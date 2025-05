WUSD

Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios.

NazwaWUSD

PozycjaNo.991

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)9.40%

Podaż w obiegu12,970,404.95

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż12,970,404.95

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum270.4162182817443,2024-03-07

Najniższa cena0.9193743352790505,2025-04-06

Publiczny blockchainETH

