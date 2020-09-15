Tokenomika WING (WING) Odkryj kluczowe informacje o WING (WING), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o WING (WING) Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts. Oficjalna strona internetowa: https://wing.finance/ Biała księga: https://docs.wing.finance/ Block Explorer: https://explorer.ont.io/ Kup WING teraz!

Tokenomika i analiza cenowa WING (WING) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WING (WING), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 674.07K Całkowita podaż: $ 7.64M Podaż w obiegu: $ 5.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.29M Historyczne maksimum: $ 172.2715 Historyczne minimum: $ 0.0706085391929573 Aktualna cena: $ 0.1288 Dowiedz się więcej o cenie WING (WING)

Tokenomika WING (WING): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WING (WING) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WING, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WING. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWING tokenomikę, poznaj cenę tokena WINGna żywo!

Jak kupić WING Chcesz dodać WING (WING) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WING, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WING na MEXC już teraz!

Historia ceny WING (WING) Analiza historii ceny WING pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WING już teraz!

Prognoza ceny WING Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WING? Nasza strona z prognozami cen WING łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WING już teraz!

