WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

NazwaWING

PozycjaNo.2014

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)9.74%

Podaż w obiegu5,031,255.70998927

Maksymalna podaż10,000,000

Całkowita podaż7,638,124.86998927

Wskaźnik obrotu0.5031%

Data wydania2020-09-15 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum140.806207937,2020-09-16

Najniższa cena0.175601963008746,2025-05-31

Publiczny blockchainONT

Sektor

Media społecznościowe

