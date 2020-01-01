Tokenomika Waves (WAVES) Odkryj kluczowe informacje o Waves (WAVES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Waves (WAVES) Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts. Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts. Oficjalna strona internetowa: https://waves.tech/ Biała księga: https://docs.waves.tech/en/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4XEjo9GZkKom3E26NQiidJLawwM9kbt76gUMDdGe1meQ Kup WAVES teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Waves (WAVES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Waves (WAVES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 119.52M $ 119.52M $ 119.52M Całkowita podaż: $ 118.90M $ 118.90M $ 118.90M Podaż w obiegu: $ 118.90M $ 118.90M $ 118.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 119.52M $ 119.52M $ 119.52M Historyczne maksimum: $ 11.516 $ 11.516 $ 11.516 Historyczne minimum: $ 0.12268400192260742 $ 0.12268400192260742 $ 0.12268400192260742 Aktualna cena: $ 1.0052 $ 1.0052 $ 1.0052 Dowiedz się więcej o cenie Waves (WAVES)

Tokenomika Waves (WAVES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Waves (WAVES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WAVES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WAVES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWAVES tokenomikę, poznaj cenę tokena WAVESna żywo!

Jak kupić WAVES Chcesz dodać Waves (WAVES) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WAVES, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WAVES na MEXC już teraz!

Historia ceny Waves (WAVES) Analiza historii ceny WAVES pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WAVES już teraz!

Prognoza ceny WAVES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WAVES? Nasza strona z prognozami cen WAVES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WAVES już teraz!

