Informacje o Ambire Wallet (WALLET) Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience. Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience. Oficjalna strona internetowa: https://www.ambire.com/ Biała księga: https://ambire.notion.site/ambire-a-new-kind-of-wallet Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae Kup WALLET teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ambire Wallet (WALLET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ambire Wallet (WALLET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.78M $ 16.78M $ 16.78M Całkowita podaż: $ 720.94M $ 720.94M $ 720.94M Podaż w obiegu: $ 720.94M $ 720.94M $ 720.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.28M $ 23.28M $ 23.28M Historyczne maksimum: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Historyczne minimum: $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 Aktualna cena: $ 0.02328 $ 0.02328 $ 0.02328 Dowiedz się więcej o cenie Ambire Wallet (WALLET)

Tokenomika Ambire Wallet (WALLET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ambire Wallet (WALLET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WALLET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WALLET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWALLET tokenomikę, poznaj cenę tokena WALLETna żywo!

Jak kupić WALLET Chcesz dodać Ambire Wallet (WALLET) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WALLET, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WALLET na MEXC już teraz!

Historia ceny Ambire Wallet (WALLET) Analiza historii ceny WALLET pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WALLET już teraz!

Prognoza ceny WALLET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WALLET? Nasza strona z prognozami cen WALLET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WALLET już teraz!

