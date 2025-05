WALLET

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

NazwaWALLET

PozycjaNo.1068

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,08%

Podaż w obiegu711 650 667,0638796

Maksymalna podaż1 000 000 000

Całkowita podaż711 650 667,0638796

Wskaźnik obrotu0.7116%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.20064258285841255,2022-02-04

Najniższa cena0.000638616003044836,2024-05-12

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieAmbire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.