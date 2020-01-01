Tokenomika Wrapped Accumulate (WACME) Odkryj kluczowe informacje o Wrapped Accumulate (WACME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Wrapped Accumulate (WACME) The Accumulate Protocol("Accumulate")is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains. Oficjalna strona internetowa: https://accumulatenetwork.io Biała księga: https://accumulatenetwork.io/whitepaper Block Explorer: https://explorer.accumulatenetwork.io

Tokenomika i analiza cenowa Wrapped Accumulate (WACME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wrapped Accumulate (WACME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 170.58K $ 170.58K $ 170.58K Całkowita podaż: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M Podaż w obiegu: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Historyczne maksimum: $ 0.1036 $ 0.1036 $ 0.1036 Historyczne minimum: $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 Aktualna cena: $ 0.005326 $ 0.005326 $ 0.005326 Dowiedz się więcej o cenie Wrapped Accumulate (WACME)

Tokenomika Wrapped Accumulate (WACME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wrapped Accumulate (WACME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WACME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WACME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWACME tokenomikę, poznaj cenę tokena WACMEna żywo!

Historia ceny Wrapped Accumulate (WACME) Analiza historii ceny WACME pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WACME już teraz!

Prognoza ceny WACME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WACME? Nasza strona z prognozami cen WACME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WACME już teraz!

