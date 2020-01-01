Tokenomika Vyvo Coin (VSC) Odkryj kluczowe informacje o Vyvo Coin (VSC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Vyvo Coin (VSC) Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace Oficjalna strona internetowa: https://www.vyvo.com/ Biała księga: https://www.vyvo.com/files/VyvoSmartChainWhitepaper.pdf Block Explorer: https://vscscan.org

Tokenomika i analiza cenowa Vyvo Coin (VSC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vyvo Coin (VSC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.62M Całkowita podaż: $ 19.60B Podaż w obiegu: $ 941.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 55.62M Historyczne maksimum: $ 0.0868 Historyczne minimum: $ 0.002328293566114493 Aktualna cena: $ 0.002779

Tokenomika Vyvo Coin (VSC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vyvo Coin (VSC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VSC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VSC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVSC tokenomikę, poznaj cenę tokena VSCna żywo!

Jak kupić VSC Chcesz dodać Vyvo Coin (VSC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VSC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Vyvo Coin (VSC) Analiza historii ceny VSC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VSC już teraz!

Prognoza ceny VSC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VSC? Nasza strona z prognozami cen VSC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VSC już teraz!

