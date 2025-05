VSC

Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace

NazwaVSC

PozycjaNo.1442

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.03%

Podaż w obiegu941,351,172

Maksymalna podaż20,014,165,805

Całkowita podaż19,604,298,924

Wskaźnik obrotu0.047%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.07954688274669303,2023-12-30

Najniższa cena0.003402990496601056,2025-05-09

Publiczny blockchainBSC

