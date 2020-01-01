Tokenomika Vertus (VERT) Odkryj kluczowe informacje o Vertus (VERT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Vertus (VERT) Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency. Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency. Oficjalna strona internetowa: https://tonviewer.com/EQDfglfrf0Os38cKPHaOKqQenJpls2s0cey8acQFjPC_VERT?section=holders Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQDfglfrf0Os38cKPHaOKqQenJpls2s0cey8acQFjPC_VERT#transactions Kup VERT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Vertus (VERT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vertus (VERT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 567.79K $ 567.79K $ 567.79K Całkowita podaż: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Podaż w obiegu: $ 527.20M $ 527.20M $ 527.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Historyczne maksimum: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Historyczne minimum: $ 0.000454048431274251 $ 0.000454048431274251 $ 0.000454048431274251 Aktualna cena: $ 0.001077 $ 0.001077 $ 0.001077 Dowiedz się więcej o cenie Vertus (VERT)

Tokenomika Vertus (VERT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vertus (VERT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VERT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VERT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVERT tokenomikę, poznaj cenę tokena VERTna żywo!

Jak kupić VERT Chcesz dodać Vertus (VERT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VERT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VERT na MEXC już teraz!

Historia ceny Vertus (VERT) Analiza historii ceny VERT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VERT już teraz!

Prognoza ceny VERT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VERT? Nasza strona z prognozami cen VERT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VERT już teraz!

