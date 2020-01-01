Tokenomika VELO (VELO) Odkryj kluczowe informacje o VELO (VELO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o VELO (VELO) VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications. VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications. Oficjalna strona internetowa: https://velo.org/ Biała księga: https://velo.org/doc/Velo_Whitepaper_EN.pdf Block Explorer: https://stellar.expert/explorer/public/search?term=GDM4RQUQQUVSKQA7S6EM7XBZP3FCGH4Q7CL6TABQ7B2BEJ5ERARM2M5M

Tokenomika i analiza cenowa VELO (VELO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VELO (VELO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 239.57M $ 239.57M $ 239.57M Całkowita podaż: $ 24.00B $ 24.00B $ 24.00B Podaż w obiegu: $ 17.56B $ 17.56B $ 17.56B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 327.36M $ 327.36M $ 327.36M Historyczne maksimum: $ 2.0796 $ 2.0796 $ 2.0796 Historyczne minimum: $ 0.001029260893382974 $ 0.001029260893382974 $ 0.001029260893382974 Aktualna cena: $ 0.01364 $ 0.01364 $ 0.01364

Tokenomika VELO (VELO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VELO (VELO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VELO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VELO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVELO tokenomikę, poznaj cenę tokena VELOna żywo!

Jak kupić VELO Chcesz dodać VELO (VELO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VELO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny VELO (VELO) Analiza historii ceny VELO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny VELO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VELO? Nasza strona z prognozami cen VELO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

