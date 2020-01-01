Tokenomika USD Mapped Token (USDM) Odkryj kluczowe informacje o USD Mapped Token (USDM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o USD Mapped Token (USDM) In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange. Oficjalna strona internetowa: https://mountainprotocol.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x59D9356E565Ab3A36dD77763Fc0d87fEaf85508C

Tokenomika i analiza cenowa USD Mapped Token (USDM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla USD Mapped Token (USDM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 152.11M $ 152.11M $ 152.11M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 152.35M $ 152.35M $ 152.35M Historyczne maksimum: $ 9 $ 9 $ 9 Historyczne minimum: $ 0.5961661527854328 $ 0.5961661527854328 $ 0.5961661527854328 Aktualna cena: $ 1.0016 $ 1.0016 $ 1.0016 Dowiedz się więcej o cenie USD Mapped Token (USDM)

Tokenomika USD Mapped Token (USDM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki USD Mapped Token (USDM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USDM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USDM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSDM tokenomikę, poznaj cenę tokena USDMna żywo!

Jak kupić USDM MEXC obsługuje różne metody zakupu USDM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny USD Mapped Token (USDM) Analiza historii ceny USDM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny USDM Nasza strona z prognozami cen USDM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

