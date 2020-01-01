Tokenomika UNICE (UNICE) Odkryj kluczowe informacje o UNICE (UNICE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o UNICE (UNICE) UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication. UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication. Oficjalna strona internetowa: https://unicelab.io/ Biała księga: https://docs.unicelab.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA0CF89eE581313D84d28409Eb6BB1D1F9B55d410 Kup UNICE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa UNICE (UNICE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UNICE (UNICE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 118.26K Całkowita podaż: $ 990.94M Podaż w obiegu: $ 271.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 435.00K Historyczne maksimum: $ 0.1501 Historyczne minimum: $ 0.001079036664609985 Aktualna cena: $ 0.000435 Dowiedz się więcej o cenie UNICE (UNICE)

Tokenomika UNICE (UNICE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UNICE (UNICE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UNICE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UNICE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUNICE tokenomikę, poznaj cenę tokena UNICEna żywo!

Jak kupić UNICE Chcesz dodać UNICE (UNICE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UNICE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować UNICE na MEXC już teraz!

Historia ceny UNICE (UNICE) Analiza historii ceny UNICE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UNICE już teraz!

Prognoza ceny UNICE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UNICE? Nasza strona z prognozami cen UNICE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UNICE już teraz!

