Informacje o Zeus Network (ZEUS) Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO. Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO. Oficjalna strona internetowa: https://zeusnetwork.xyz/ Biała księga: https://docs.zeusnetwork.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ZEUS1aR7aX8DFFJf5QjWj2ftDDdNTroMNGo8YoQm3Gq Kup ZEUS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Zeus Network (ZEUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zeus Network (ZEUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 128.90M $ 128.90M $ 128.90M Historyczne maksimum: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Historyczne minimum: $ 0.10207457416645703 $ 0.10207457416645703 $ 0.10207457416645703 Aktualna cena: $ 0.1289 $ 0.1289 $ 0.1289 Dowiedz się więcej o cenie Zeus Network (ZEUS)

Tokenomika Zeus Network (ZEUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zeus Network (ZEUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZEUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZEUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZEUS tokenomikę, poznaj cenę tokena ZEUSna żywo!

Jak kupić ZEUS Chcesz dodać Zeus Network (ZEUS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZEUS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ZEUS na MEXC już teraz!

Historia ceny Zeus Network (ZEUS) Analiza historii ceny ZEUS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZEUS już teraz!

Prognoza ceny ZEUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZEUS? Nasza strona z prognozami cen ZEUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZEUS już teraz!

