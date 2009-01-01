Tokenomika UMA (UMA)

Tokenomika UMA (UMA)

Odkryj kluczowe informacje o UMA (UMA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o UMA (UMA)

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

Oficjalna strona internetowa:
https://umaproject.org/
Biała księga:
https://github.com/UMAprotocol/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x04Fa0d235C4abf4BcF4787aF4CF447DE572eF828

Tokenomika i analiza cenowa UMA (UMA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UMA (UMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 108.25M
$ 108.25M$ 108.25M
Całkowita podaż:
$ 126.17M
$ 126.17M$ 126.17M
Podaż w obiegu:
$ 90.14M
$ 90.14M$ 90.14M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 151.52M
$ 151.52M$ 151.52M
Historyczne maksimum:
$ 43.226
$ 43.226$ 43.226
Historyczne minimum:
$ 0.8985981014222436
$ 0.8985981014222436$ 0.8985981014222436
Aktualna cena:
$ 1.2009
$ 1.2009$ 1.2009

Tokenomika UMA (UMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki UMA (UMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów UMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów UMA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszUMA tokenomikę, poznaj cenę tokena UMAna żywo!

Jak kupić UMA

Chcesz dodać UMA (UMA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UMA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny UMA (UMA)

Analiza historii ceny UMA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny UMA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UMA? Nasza strona z prognozami cen UMA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.