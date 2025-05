UMA

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

NazwaUMA

PozycjaNo.369

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)18.63%

Podaż w obiegu87,422,984.7860739

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż124,795,896.46275777

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum43.36929981,2021-02-04

Najniższa cena0.8985981014222436,2025-04-07

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

