Tokenomika Ulalo HealthPassport (ULA)

Odkryj kluczowe informacje o Ulalo HealthPassport (ULA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 05:05:49 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Ulalo HealthPassport (ULA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ulalo HealthPassport (ULA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M
Historyczne maksimum:
$ 0.01099
$ 0.01099$ 0.01099
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.001501
$ 0.001501$ 0.001501

Informacje o Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Oficjalna strona internetowa:
https://ulalo.xyz
Biała księga:
https://ulalo.gitbook.io/ulalo-whitepaper
Block Explorer:
https://snowtrace.io/token/0xa6c187afd89Aaa4961832abB01099a781aFa2AA1

Tokenomika Ulalo HealthPassport (ULA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Ulalo HealthPassport (ULA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ULA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ULA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszULA tokenomikę, poznaj cenę tokena ULAna żywo!

Jak kupić ULA

Chcesz dodać Ulalo HealthPassport (ULA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ULA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Ulalo HealthPassport (ULA)

Analiza historii ceny ULA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ULA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ULA? Nasza strona z prognozami cen ULA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

mc_how_why_title
Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

