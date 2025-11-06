GiełdaDEX+
Aktualna cena Ulalo HealthPassport to 0.001595 USD. Śledź aktualizacje cen ULA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ULA łatwo w MEXC już teraz.

Cena Ulalo HealthPassport(ULA)

Aktualna cena 1 ULA do USD:

$0.001594
+0.06%1D
USD
Ulalo HealthPassport (ULA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:46:58 (UTC+8)

Informacje o cenie Ulalo HealthPassport (ULA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.001532
Minimum 24h
$ 0.001617
Maksimum 24h

$ 0.001532
$ 0.001617
--
--
+0.18%

+0.06%

-48.10%

-48.10%

Aktualna cena Ulalo HealthPassport (ULA) wynosi $ 0.001595. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ULA wahał się między $ 0.001532 a $ 0.001617, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ULA w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ULA zmieniły się o +0.18% w ciągu ostatniej godziny, o +0.06% w ciągu 24 godzin i o -48.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ulalo HealthPassport (ULA)

--
$ 54.65K
$ 1.60M
--
1,000,000,000
AVAX_CCHAIN

Obecna kapitalizacja rynkowa Ulalo HealthPassport wynosi --, przy $ 54.65K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ULA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.60M.

Historia ceny Ulalo HealthPassport (ULA) – USD

Śledź zmiany ceny Ulalo HealthPassport dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00000096+0.06%
30 Dni$ -0.002189-57.85%
60 dni$ -0.002029-55.99%
90 dni$ -0.002479-60.85%
Dzisiejsza zmiana ceny Ulalo HealthPassport

DziśULA odnotował zmianę $ +0.00000096 (+0.06%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Ulalo HealthPassport

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.002189 (-57.85%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Ulalo HealthPassport

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ULA o $ -0.002029(-55.99%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Ulalo HealthPassport

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.002479 (-60.85%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Ulalo HealthPassport (ULA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Ulalo HealthPassport.

Co to jest Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Ulalo HealthPassport jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Ulalo HealthPassport. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ULA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Ulalo HealthPassport na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Ulalo HealthPassport będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Ulalo HealthPassport (w USD)

Jaka będzie wartość Ulalo HealthPassport (ULA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ulalo HealthPassport (ULA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ulalo HealthPassport.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ulalo HealthPassport!

Tokenomika Ulalo HealthPassport (ULA)

Zrozumienie tokenomiki Ulalo HealthPassport (ULA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ULAjuż teraz!

Jak kupić Ulalo HealthPassport (ULA)

Szukasz jak kupić Ulalo HealthPassport? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Ulalo HealthPassport na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ULA na lokalne waluty

1 Ulalo HealthPassport(ULA) do VND
41.972425
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do AUD
A$0.00244035
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do GBP
0.0012122
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do EUR
0.0013717
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do USD
$0.001595
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do MYR
RM0.0066671
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do TRY
0.0671495
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do JPY
¥0.244035
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do ARS
ARS$2.31493515
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do RUB
0.1297373
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do INR
0.14136485
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do IDR
Rp26.5833227
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do PHP
0.09386575
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do EGP
￡E.0.07561895
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do BRL
R$0.0085492
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do CAD
C$0.00224895
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do BDT
0.1943667
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do NGN
2.301585
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do COP
$6.13460925
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do ZAR
R.0.02773705
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do UAH
0.0670857
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do TZS
T.Sh.3.918915
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do VES
Bs0.355685
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do CLP
$1.50568
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do PKR
Rs0.4508108
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do KZT
0.83770995
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do THB
฿0.05175775
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do TWD
NT$0.0493493
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do AED
د.إ0.00585365
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do CHF
Fr0.001276
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do HKD
HK$0.01239315
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do AMD
֏0.61016725
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do MAD
.د.م0.01484945
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do MXN
$0.029667
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do SAR
ريال0.00598125
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do ETB
Br0.2445454
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do KES
KSh0.2061378
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do JOD
د.أ0.001130855
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do PLN
0.00588555
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do RON
лв0.00703395
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do SEK
kr0.01523225
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do BGN
лв0.0027115
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do HUF
Ft0.5363028
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do CZK
0.0337821
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do KWD
د.ك0.000489665
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do ILS
0.00518375
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do BOB
Bs0.0110055
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do AZN
0.0027115
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do TJS
SM0.01475375
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do GEL
0.00432245
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do AOA
Kz1.46062125
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do BHD
.د.ب0.00059972
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do BMD
$0.001595
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do DKK
kr0.0103356
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do HNL
L0.0420442
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do MUR
0.0734019
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do NAD
$0.027753
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do NOK
kr0.016269
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do NZD
$0.0028072
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do PAB
B/.0.001595
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do PGK
K0.00677875
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do QAR
ر.ق0.0058058
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do RSD
дин.0.1624986
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do UZS
soʻm18.9880922
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do ALL
L0.1340438
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do ANG
ƒ0.00285505
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do AWG
ƒ0.002871
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do BBD
$0.00319
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do BAM
KM0.0027115
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do BIF
Fr4.703655
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do BND
$0.0020735
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do BSD
$0.001595
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do JMD
$0.25671525
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do KHR
6.4056157
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do KMF
Fr0.67947
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do LAK
34.67391235
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do LKR
රු0.48582105
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do MDL
L0.02719475
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do MGA
Ar7.1846775
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do MOP
P0.01276
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do MVR
0.024563
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do MWK
MK2.76909545
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do MZN
MT0.10200025
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do NPR
रु0.2263943
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do PYG
11.31174
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do RWF
Fr2.317535
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do SBD
$0.0131109
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do SCR
0.02186745
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do SRD
$0.06148725
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do SVC
$0.0139403
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do SZL
L0.0278487
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do TMT
m0.0055825
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do TND
د.ت0.004725985
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do TTD
$0.01079815
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do UGX
Sh5.57612
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do XAF
Fr0.90915
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do XCD
$0.0043065
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do XOF
Fr0.90915
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do XPF
Fr0.164285
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do BWP
P0.02151655
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do BZD
$0.00320595
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do CVE
$0.15329545
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do DJF
Fr0.282315
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do DOP
$0.1023671
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do DZD
د.ج0.20857815
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do FJD
$0.0036366
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do GNF
Fr13.868525
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do GTQ
Q0.0122177
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do GYD
$0.3336102
1 Ulalo HealthPassport(ULA) do ISK
kr0.202565

Aby lepiej zrozumieć Ulalo HealthPassport, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Ulalo HealthPassport
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Ulalo HealthPassport

Jaka jest dziś wartość Ulalo HealthPassport (ULA)?
Aktualna cena ULA w USD wynosi 0.001595USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ULA do USD?
Aktualna cena ULA w USD wynosi $ 0.001595. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ulalo HealthPassport?
Kapitalizacja rynkowa dla ULA wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ULA w obiegu?
W obiegu ULA znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ULA?
ULA osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ULA?
ULA zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu ULA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ULA wynosi $ 54.65K USD.
Czy w tym roku ULA pójdzie wyżej?
ULA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ULA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:46:58 (UTC+8)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

