Tokenomika Tron (TRX)
Informacje o Tron (TRX)
"TRON: Dekoncentracja Sieci TRON jest dedykowany budowaniu infrastruktury dla prawdziwie zdecentralizowanego Internetu. Protokół TRON, jedno z największych systemów operacyjnych opartych na blockchain na świecie, oferuje skalowalność, wysoką dostępność oraz wsparcie dla obliczeń o dużym przepływie (HTC), co stanowi fundament dla wszystkich zdecentralizowanych aplikacji w ekosystemie TRON. Zapewnia również lepszą kompatybilność dla inteligentnych kontraktów Ethereum poprzez innowacyjną, wtykowalną platformę inteligentnych kontraktów. Od 24 lipca 2018 roku TRON przejął firmę BitTorrent Inc., której siedziba znajduje się w San Francisco. Projektuje ona technologie rozproszone, które efektywnie skalują, zachowują inteligencję na brzegu i pozostawiają twórców oraz konsumentów w kontroli nad swoimi treściami i danymi. Co miesiąc ponad 170 milionów osób korzysta z produktów rozwijanych przez BitTorrent Inc. Jej protokoły przesyłają nawet 40% ruchu internetowego na świecie każdego dnia. Obecnie TRON jest jednym z największych systemów operacyjnych opartych na blockchain na świecie, mając ponad 100 mln użytkowników."
Tokenomika i analiza cenowa Tron (TRX)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tron (TRX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Szczegółowa struktura tokenów Tron (TRX)
Zanurz się głębiej w to, jak tokeny TRX są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia.
TRON (TRX) features a comprehensive token economic model that has evolved over time, with mechanisms for issuance, allocation, usage, incentives, and locking/unlocking. Below is a detailed breakdown, including tables and structured sections for clarity.
Issuance Mechanism
- Initial Launch: TRX was initially launched as an ERC-20 token on Ethereum, then migrated to its own mainnet on June 25, 2018.
- Consensus & Minting: TRON uses a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus. New TRX is minted as block and voting rewards when Super Representatives (SRs) produce blocks.
- Block Reward: 16 TRX per block (modifiable via governance).
- Voting Reward: 160 TRX per block (modifiable via governance).
- Block Time: 3 seconds per block.
- Deflationary Model: Since April 2021, TRX transitioned from inflationary to deflationary, with more tokens burned than minted, leading to a net reduction in supply over time.
- Burning: TRX is burned to pay for network resources (bandwidth and energy), permanently removing tokens from circulation.
Allocation Mechanism
Initial Token Distribution
|Allocation Category
|Amount (Billion TRX)
|% of Initial Supply
|Notes
|Public Sale (ICO, Aug 2017)
|40
|40%
|~$150M raised, no KYC/AML disclosure
|Private Sale (Jan 2017)
|25.7
|25.7%
|~$30M raised
|TRON Foundation & Ecosystem
|35
|35%
|Foundation and team, all unlocked by Jan 1, 2020
|Initial Supporter (Peiwo Huanle/Justin Sun)
|10
|10%
|Allocated to Justin Sun’s company
|Mainnet Burn (June 2018)
|1
|1%
|Burned at mainnet launch
- No further public offerings were planned before 2021; subsequent offerings are in fixed amounts, not percentages.
Usage and Incentive Mechanism
Core Use Cases
- Resource Acquisition: TRX is burned to acquire bandwidth (for transactions) and energy (for smart contract execution).
- Staking & Governance: Staking TRX grants TRON Power (TP), used to vote for Super Representatives (SRs) and participate in governance.
- Payments: Used for payments within and outside the TRON ecosystem (e.g., credit card payments, ATMs, DEX trading, merchant payments).
- DeFi & Collateral: TRX is used as collateral in DeFi protocols, lending, and as a unit of account in NFT marketplaces.
- Airdrops & Rewards: Holding TRX can entitle users to airdrops (e.g., BTT) and participation in community incentive programs.
Incentive Structure
|Mechanism
|Description
|Block Rewards
|Earned by SRs for block production, distributed to voters after commission
|Voting Rewards
|Distributed to voters who support SRs and SR Partners, proportional to votes
|Staking Rewards
|Earned by staking TRX and participating in governance
|Delegation
|Staked resources (bandwidth/energy) can be delegated to other addresses
|DeFi Yield
|TRX can be locked in DeFi protocols for yield, lending, and liquidity provision
Locking Mechanism
- Staking Lock: When users stake TRX for bandwidth or energy, the tokens are locked and cannot be transferred until unstaked.
- Delegation Lock: Delegated resources can be time-locked, with a specified lock period. During this period, delegated resources cannot be withdrawn.
- Unstaking: Users can unstake TRX after the lock period, regaining transferability.
Locking/Unlocking Table
|Mechanism
|Locking Action
|Unlocking Action
|Lock Period
|Notes
|Staking
|Stake TRX for resources
|Unstake TRX
|User-defined
|Resources (bandwidth/energy) obtained; voting rights granted
|Delegation
|Delegate resources
|Cancel delegation
|User-defined
|Can set a lock period; only unused resources can be delegated
|Governance
|Vote for SRs
|Withdraw vote
|User-defined
|Voting power is tied to staked TRX
- Unstaking/Unlocking: After the lock period, users can unstake or cancel delegation, making TRX liquid again.
Circulating Supply and Deflation
- Burning vs. Minting: Since 2021, TRON has consistently burned more TRX than minted, making TRX a deflationary asset.
- Recent Data: As of June 2025, the net burn reached 197.2 million TRX, with the circulating supply declining from over 96.5B to around 95B TRX in one year.
- Staking Participation: High, with 45-50% of eligible supply staked as of Q1 2025.
DeFi Locking Trends
|Period
|TVL (TRX)
|TVL (USD)
|QoQ Change (TRX)
|QoQ Change (USD)
|Notes
|Q2 2025
|~40B
|<$10B
|-15.4%
|-0.8%
|Decline in DeFi activity and TVL
|Q1 2025
|-32.6%
|-36.7%
|Significant drop in DeFi TVL
|Q3 2024
|~55B
|~$7B
|-17%
|+4%
|TVL in USD grew despite TRX decline
- Interpretation: DeFi TVL in TRX has declined, but USD value has sometimes increased due to TRX price appreciation.
Summary Table: TRON Token Economics
|Aspect
|Details
|Issuance
|DPoS, block/voting rewards, deflationary via burning
|Allocation
|ICO, private sale, foundation/team, supporter, mainnet burn
|Usage
|Payments, staking, governance, DeFi, collateral, airdrops
|Incentives
|Block/voting rewards, staking rewards, DeFi yield, delegation
|Locking
|Staking/Delegation locks, user-defined periods, unlock via unstaking/cancel delegation
|Unlocking
|After lock period, TRX becomes liquid again
|Deflation
|Net burn > mint, supply declining since 2021
|DeFi TVL
|Fluctuating, recent decline in TRX terms, sometimes offset by TRX price appreciation
Additional Notes
- Token Standards: TRON supports TRC10, TRC20 (ERC-20 compatible), and TRC721 (NFTs).
- Governance: Top 27 SRs are elected by TRX holders; governance and reward parameters can be changed via proposals.
- Resource Delegation: Only bandwidth and energy can be delegated, not voting rights.
This comprehensive overview reflects the current state and recent trends in TRON's token economics, including all major mechanisms and their implications for users, developers, and the broader ecosystem.
Tokenomika Tron (TRX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Tron (TRX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów TRX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRX.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszTRX tokenomikę, poznaj cenę tokena TRXna żywo!
Jak kupić TRX
Chcesz dodać Tron (TRX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TRX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Tron (TRX)
Analiza historii ceny TRX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny TRX
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRX? Nasza strona z prognozami cen TRX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.