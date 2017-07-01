"TRON: Dekoncentracja Sieci TRON jest dedykowany budowaniu infrastruktury dla prawdziwie zdecentralizowanego Internetu. Protokół TRON, jedno z największych systemów operacyjnych opartych na blockchain na świecie, oferuje skalowalność, wysoką dostępność oraz wsparcie dla obliczeń o dużym przepływie (HTC), co stanowi fundament dla wszystkich zdecentralizowanych aplikacji w ekosystemie TRON. Zapewnia również lepszą kompatybilność dla inteligentnych kontraktów Ethereum poprzez innowacyjną, wtykowalną platformę inteligentnych kontraktów. Od 24 lipca 2018 roku TRON przejął firmę BitTorrent Inc., której siedziba znajduje się w San Francisco. Projektuje ona technologie rozproszone, które efektywnie skalują, zachowują inteligencję na brzegu i pozostawiają twórców oraz konsumentów w kontroli nad swoimi treściami i danymi. Co miesiąc ponad 170 milionów osób korzysta z produktów rozwijanych przez BitTorrent Inc. Jej protokoły przesyłają nawet 40% ruchu internetowego na świecie każdego dnia. Obecnie TRON jest jednym z największych systemów operacyjnych opartych na blockchain na świecie, mając ponad 100 mln użytkowników."

"TRON: Dekoncentracja Sieci TRON jest dedykowany budowaniu infrastruktury dla prawdziwie zdecentralizowanego Internetu. Protokół TRON, jedno z największych systemów operacyjnych opartych na blockchain na świecie, oferuje skalowalność, wysoką dostępność oraz wsparcie dla obliczeń o dużym przepływie (HTC), co stanowi fundament dla wszystkich zdecentralizowanych aplikacji w ekosystemie TRON. Zapewnia również lepszą kompatybilność dla inteligentnych kontraktów Ethereum poprzez innowacyjną, wtykowalną platformę inteligentnych kontraktów. Od 24 lipca 2018 roku TRON przejął firmę BitTorrent Inc., której siedziba znajduje się w San Francisco. Projektuje ona technologie rozproszone, które efektywnie skalują, zachowują inteligencję na brzegu i pozostawiają twórców oraz konsumentów w kontroli nad swoimi treściami i danymi. Co miesiąc ponad 170 milionów osób korzysta z produktów rozwijanych przez BitTorrent Inc. Jej protokoły przesyłają nawet 40% ruchu internetowego na świecie każdego dnia. Obecnie TRON jest jednym z największych systemów operacyjnych opartych na blockchain na świecie, mając ponad 100 mln użytkowników."