TRX

"TRON: Dekoncentracja Sieci TRON jest dedykowany budowaniu infrastruktury dla prawdziwie zdecentralizowanego Internetu. Protokół TRON, jedno z największych systemów operacyjnych opartych na blockchain na świecie, oferuje skalowalność, wysoką dostępność oraz wsparcie dla obliczeń o dużym przepływie (HTC), co stanowi fundament dla wszystkich zdecentralizowanych aplikacji w ekosystemie TRON. Zapewnia również lepszą kompatybilność dla inteligentnych kontraktów Ethereum poprzez innowacyjną, wtykowalną platformę inteligentnych kontraktów. Od 24 lipca 2018 roku TRON przejął firmę BitTorrent Inc., której siedziba znajduje się w San Francisco. Projektuje ona technologie rozproszone, które efektywnie skalują, zachowują inteligencję na brzegu i pozostawiają twórców oraz konsumentów w kontroli nad swoimi treściami i danymi. Co miesiąc ponad 170 milionów osób korzysta z produktów rozwijanych przez BitTorrent Inc. Jej protokoły przesyłają nawet 40% ruchu internetowego na świecie każdego dnia. Obecnie TRON jest jednym z największych systemów operacyjnych opartych na blockchain na świecie, mając ponad 100 mln użytkowników."

NazwaTRX

PozycjaNo.9

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0077%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.85%

Podaż w obiegu94,866,290,344.09947

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż94,866,289,321.02034

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2017-07-01 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.0015 USDT

Historyczne maksimum0.44067471530141733,2024-12-03

Najniższa cena0.001091259997338057,2017-09-15

Publiczny blockchainTRX

Sektor

Media społecznościowe

