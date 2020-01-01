Tokenomika TRUF.Network (TRUF) Odkryj kluczowe informacje o TRUF.Network (TRUF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TRUF.Network (TRUF) Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it's independent, transparent, and real-time financial data. Truflation's censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets. Oficjalna strona internetowa: https://truf.network/ Biała księga: https://docs.truf.network/whitepaper/abstract Block Explorer: https://solscan.io/token/TRUFoUAg3rKEtcFxxeeuVm6Dc4Er55McRXMSgPk3hZ4

Tokenomika i analiza cenowa TRUF.Network (TRUF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TRUF.Network (TRUF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.75M $ 7.75M $ 7.75M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 396.00M $ 396.00M $ 396.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.56M $ 19.56M $ 19.56M Historyczne maksimum: $ 1.15162 $ 1.15162 $ 1.15162 Historyczne minimum: $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 Aktualna cena: $ 0.01956 $ 0.01956 $ 0.01956 Dowiedz się więcej o cenie TRUF.Network (TRUF)

Tokenomika TRUF.Network (TRUF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TRUF.Network (TRUF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRUF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRUF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRUF tokenomikę, poznaj cenę tokena TRUFna żywo!

Jak kupić TRUF Chcesz dodać TRUF.Network (TRUF) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TRUF, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TRUF na MEXC już teraz!

Historia ceny TRUF.Network (TRUF) Analiza historii ceny TRUF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TRUF już teraz!

Prognoza ceny TRUF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRUF? Nasza strona z prognozami cen TRUF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRUF już teraz!

