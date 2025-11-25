Tokenomika Aster (ASTER)

Tokenomika Aster (ASTER)

Odkryj kluczowe informacje o Aster (ASTER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Tokenomika i analiza cenowa Aster (ASTER)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aster (ASTER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 2.72B
Całkowita podaż:
$ 8.00B
Podaż w obiegu:
$ 2.37B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 9.17B
Historyczne maksimum:
$ 2.436
Historyczne minimum:
$ 0.08438718204444161
Aktualna cena:
$ 1.1459
Informacje o Aster (ASTER)

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.asterdex.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x000Ae314E2A2172a039B26378814C252734f556A

Tokenomika Aster (ASTER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Aster (ASTER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ASTER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASTER.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

